26-08-2016 | 13h42

Finies les vacances! La cloche de l'école retentira très bientôt, dans quelques jours à peine, et des milliers d'écoliers reprendront le chemin de l'école, retrouveront leurs amis et découvriront qui sont leurs nouveaux enseignants et éducateurs.

Cette année, durant l'été, ma fille de six ans est allée dans un camp de jour situé dans un quartier défavorisé de Montréal, tandis que mon fils de onze ans a expérimenté un autre camp de jour, disons très Plateau Mont-Royal. Deux univers totalement différents, deux tarifications tout autant aux antipodes.

Mon fils a fréquenté un camp de jour bien connu, qui offre de tels services depuis des années. Ce n'est pas pour tous les budgets. Au bout d'une semaine, il a préféré ne plus y aller, mais cela n'a rien à voir avec l'état de mes finances, même si son inscription signifiait des déboursés importants. Il a préféré demeurer avec moi à la maison et jouer avec ses amis à l'occasion.

Ma fille, par contre, a fréquenté pendant sept semaines le camp de jour du Centre Claude Malépart. Au début, j'étais étonné et réticent, je pensais qu'étant donné les frais peu élevés, mais vraiment peu élevés, pour participer à ce camp, je me disais que les services seraient aussi peu élevés, c'est-à-dire de piètre qualité et sans grand intérêt pour ma fille. Or, ce fut tout le contraire. Étaient même compris dans les frais hebdomadaires le lunch du midi et les collations. Qui dit mieux?

Les enfants

Les enfants qui fréquentent ce camp de jour viennent de tous les horizons. Ils représentaient une véritable assemblée des nations: Asiatiques, Africains, Haïtiens, quelques Arabes, quelques Slaves, quelques Latinos et bien sûr des Québécois pure laine. Si plusieurs parents s'adressaient à leurs enfants dans une langue maternelle autre que le français, tous les enfants, par contre, communiquaient entre eux en français. C'était exemplaire et rassurant et stimulant. Il y avait ici plus de français parlé qu'à l'aéroport de Dorval, porte d'entrée du Québec.

Ces enfants ne connaissaient pas la différence raciale, se souciaient peu de la couleur de la peau du voisin, jouaient ensemble et fraternisaient. Aucune violence, aucune intimidation. Si au début, j'avais le cœur gros en laissant ma fille pour la journée et me sentais coupable de l'«abandonner» ainsi, au bout d'une semaine, j'ai rapidement compris qu'elle était totalement heureuse et désireuse d'y revenir pour retrouver ses amies et surtout, les monitrices.

Les monitrices

Parlons-en des monitrices et moniteurs. Totalement dévoués aux enfants. Avec une patience sans borne pour répondre aux attentes de chaque enfant, à ses besoins d'attention, de reconnaissance et d'amour.

Ces personnes n'ont pas suivi de cours de psychologie ni de pédagogie, ce sont de jeunes personnes, bien souvent à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Elles reçoivent un salaire qui doit osciller autour du salaire minimum, avec lequel elles vont pouvoir payer leurs études ou un voyage, et elles font preuve d'un dévouement total, d'une compréhension exemplaire des besoins des enfants. Plusieurs sont originaires du quartier centre-sud et connaissent donc les enfants qui y vivent.

Les activités

Si à l'école de la CSDM que fréquentent mes enfants, je dois payer jusqu'à 39 $ par enfant lors des journées pédagogiques pour des activités diverses, au camp de jour Malépart, il n'en est rien. Tous les jours ou presque, les enfants sortent du centre, on les emmène dans les nombreux parcs des alentours, au biodôme, à l'insectarium, à la Ronde, en utilisant les transports en commun, ou encore dans des glissades d'eau, au jardin zoologique, dans des centres d'amusements et autres aquaparcs à l'extérieur de Montréal à bord d'autobus scolaires, sans que les parents aient à payer des frais supplémentaires.

Je ne sais pas quel est leur secret, mais j'en suis encore étonné. Très certainement que la Ville de Montréal doit défrayer une partie des coûts, car ce n'est certainement pas avec les frais hebdomadaires que paient les parents que ce camp de jour arrive à se financer et à atteindre un nécessaire équilibre budgétaire. Si c'est le cas, bravo! Et je me demande pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour l'école de nos enfants.

Je n'ai été témoin d'aucun incident, d'aucune chicane, d'aucun acte violent. Que de l'amour entre les enfants et ceux qui étaient chargés d'organiser leurs activités, pendant sept et huit heures par jour, dans la joie, pendant toutes ces semaines de chaleur intense. Merci à vous toutes et à vous tous.

Ce n'est qu'un au revoir!