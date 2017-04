Gucci et Mr Porter lancent une collection capsule

10-04-2017 | 13h23

La griffe italienne Gucci a créé une collection capsule de prêt-à-porter et d'accessoires pour la boutique de mode masculine en ligne Mr Porter.

En rayon, blazer, jeans, pull en laine jacquard, ou encore bracelets en cuir. Au total, 43 pièces pour citadin branché imaginées par Alessandro Michele, le directeur artistique de Gucci.

Un dressing composé de vêtements classiques et sportifs où prédominent les couleurs vives, comme l'orange et le jaune, mais aussi des teintes plus douces avec du bleu azur.

Les motifs iconiques de Gucci, L'abeille et le tigre, motifs iconiques de Gucci sont également à l'honneur.

La collection sera commercialisée le 18 mai prochain sur Mr Porter à des prix allant de 200 $ à 3350 $.