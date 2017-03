Jean Paul Gaultier lance ses superparfums

22-03-2017 | 12h21

La maison Jean Paul Gaultier sort deux éditions limitées de ses eaux fraîches iconiques (Le Mâle à la bouteille au corps d'homme et Classique à la bouteille au corps de femme) à l'effigie des superhéros Superman et Wonder Woman.

JPG avait déjà proposé des versions tatouées, ornées de lingerie, ou à l'effigie de personnages tels que Popeye ou Betty Boop.

Le Mâle - Eau Fraîche Superman, s'ouvre sur des accords de néroli, de menthe, et d'aldéhydes, associés à des notes légèrement ambrées grâce au sclarène et à la sauge. Cette fragrance printanière, fraîche et légère, se referme sur des effluves de vanille, de santal et de fève tonka.

L'eau de toilette Classique - Eau Fraîche Wonder Woman mêle des notes de sorbet de citron, de gingembre, et de jus de canne à sucre, à des effluves de fleur de Tiaré de Tahiti, de thé au jasmin, et de fleur d'oranger. En fond, on retrouve des senteurs sucrées et captivantes de vanille, de musc, et de néo-labdanum.

S'ils conservent leur forme originelle, la robe bustier de Classique laisse apparaître Wonder Woman dans son costume emblématique, alors que Superman semble sortir du torse de Le Mâle pour partir vers une nouvelle mission.

L'inscription I Love Gaultier vient compléter le look des deux parfums.