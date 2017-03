Armani Code Colonia, le nouveau parfum pour hommes

20-03-2017 | 12h21

Giorgio Armani réinvente l'élégance et la séduction au masculin avec le parfum «Armani Code Colonia», version fraîche - mais virile et très masculine - de la fragrance originelle «Armani Code».

Le confort et l'aisance au service d'un chic absolu, tout en subtilité. Cette nouvelle forme d'élégance, à la fois discrète et profonde, est retranscrite olfactivement à travers le dernier né des parfums «Armani Code». Frais et léger, mais également sensuel, très captivant, cette nouvelle fragrance se distingue par des matières de qualité et des accords contrastés.

«Armani Code Colonia» s'apparente à une cologne par ses facettes fraîches, mais se veut en réalité bien plus virile grâce à une structure fougère, comme l'explique le créateur parfumeur Antoine Maisondieu, à l'origine de la fragrance: «Lorsque j'ai commencé à travailler ce parfum, j'ai tout de suite voulu garder l'esprit fougère, si attrayant et viril, et y ajouter la fraîcheur et l'élégance en mariant la note à un très bel accord de fleur d'oranger», souligne le nez.

L'eau de toilette s'articule autour de notes de bergamote, de mandarine et de baies de rose, associées à des effluves aromatiques de sauge sclarée et des senteurs de fleur d'oranger salicylé. En fond, on retrouve un mélange de tonka et d'héliotrope.

Le flacon conserve la forme des parfums «Armani Code», se teintant pour la première fois d'un bleu pâle, symbole de fraîcheur. Détail d'une élégance subtile, une large ceinture noire vient s'enrouler autour du flacon, juste au-dessous du capot patiné.

L'acteur américain Chris Pine (Star Trek) incarne cette toute nouvelle fragrance. Il sera également à l'affiche du film Wonder Woman cet été.

«Armani Code Colonia» sera en vente dès le 27 mars.