La Air Max de Nike revisitée

15-03-2017 | 13h42

À l'occasion du 30e anniversaire de la fameuse chaussure Nike Air Max, le célèbre styliste Riccardo Tisci, qui a quitté un poste prestigieux chez Givenchy, a créé une nouvelle version de la Air Max 97, attendue le 23 mars.

Tisci a levé le voile sur son compte Instagram sur cette espadrille classique née dix ans après le début de l'aventure Air Max: sa version est mi-haute, rembourrée, en bleu marine et blanc. C'est la dernière création en date issue du partenariat entre Tisci et Nike, qui a débuté en 2014.

NikeLab AirMax97 x RT shot by @roversi My take on this legendary 90s icon. Available on March 23rd @nikelab #airmaxday #visionAirs #nikert #nikelab #nike #love Une publication partagée par riccardotisci17 (@riccardotisci17) le 14 Mars 2017 à 7h03 PDT

«J'ai donné plus de hauteur à la chaussure, a-t-il expliqué au Women's Wear Daily. Je crois qu'elle est beaucoup plus street. C'est un nouveau genre de posture, et j'aimerais l'avoir dans ma garde-robe.»

Riccardo Tisci n'est pas le seul à rendre hommage à la chaussure mythique de Nike. Le designer Marc Newson a également proposé sa version de l'espadrille, en utilisant la semelle d'origine et en l'associant à une sangle en velours. L'architecte Arthur Huang, quant à lui, a revisité la Air Max 1 de 1987, la première d'entre toutes, à partir de matériaux recyclés, créant ainsi une chaussure de sport extrêmement légère.