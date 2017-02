Course: les nouvelles chaussures rivalisent de technologies

26-02-2017 | 13h16

Face à l'engouement pour la course à pied, les marques sortent sur le marché des baskets de plus en plus sophistiquées. À l'approche du printemps et à quelques semaines de ses marathons, voici les dernières nouveautés pour trouver chaussure à son pied.

Conseils avant achat: mieux vaut essayer en magasin le modèle qui convient le mieux et le choisir une demi pointure plus grande pour prévenir l'affaissement du pied pendant la course. À vérifier aussi lors d'un test, son profil: pronateur (le pied penche vers l'intérieur), upinateur (vers l'extérieur) ou universel (pied à plat comme la majorité des coureurs).

La nouvelle Metarun d'Asics

La nouvelle basket du japonais Asics combine 5 technologies pour obtenir amorti, légereté et confort. Les semelles résistantes sont composées de fibres organiques pour un amorti de haut niveau. Récemment breveté, le système de stabilité adaptatif AdaptTruss est renforcé par une fibre de carbone légère.

Côté confort, une couche a été glissée à l'avant pour diminuer les frottements entre le pied et la tige. Le talon est lui soutenu par une doublure à mémoire de forme en mousse. Signature de la marque, l'innovation X Gel high tech qui absorbe les chocs importants, a été optimisée pour intensifier l'amorti.

La nouvelle Air Max de Nike

La célèbre chaussure au coussin d'air de Nike fêtera ses 30 ans le 26 mars prochain. A cette occasion, la marque présentera sa nouvelle Nike Air VaporMax, une nouvelle génération de running équipée d'une bulle d'air sur toute la longueur plus visible que jamais.

Conçue à partir de la technologie Flyknit, mise au point en 2012 pour développer des baskets adaptées au running, elle offre une tenue et un confort ajustés à la forme du pied. Un confort et un amorti pour ceux qui courent en cross.

L'UltraBOOST X d'Adidas

Conçue pour épouser la forme du pied féminin, dont la voûte plantaire est plus accentuée, l'UltraBOOST X mise sur l'alliance de l'amortissant et du dynamisant: son système ARAMIS repére les zones d'amorti, d'extension naturelle et de maintien du pied.

Les renforts de la chaussure, à l'avant, sur les côtés et au talon (HeelCounter) sont pensés pour le pied féminin. La tige Primeknit permet à la chaussure de conserver sa forme et la semelle extérieure Continental Rubber en caoutchouc optimise l'adhérence.

Comme les autres chaussures de la gamme BOOST, la nouvelle UltraBOOST X dispose d'une semelle intermédiaire censée offrir un gain de puissance au moment de l'impulsion.

La Speed 600 IGNITE 2 de Puma

La nouvelle Speed 600 IGNITE 2 de Puma ne pèse que 240 grammes. Ce poids plume a été obtenu grâce à l'une des trois technologies intégrées à la basket: l'EverTrack+ de Puma à base de caoutchouc injecté et soufflé.

Côté amorti, la technologie IGNITE assure un rebond de longue durée. La zone de propulsion à l'avant est conçue pour donner plus de vitesse pendant la phase de poussée. Enfin, la technologie EVERFIT+ bloque le pied sur la plate-forme sans limiter le mouvement naturel du pied. Pour les adeptes de course en soirée, les détails réfléchissants intégrés à la tige de la chaussure permettent de rester visible.

La Trail5 de Salming

La marque suédoise Salming a été récompensée début février au Salon international du sport de Munich (ISPO) pour sa nouvelle chaussure de trail qui devrait sortir en en juillet.

Ce nouveau chausson comporte une semelle Vibram et a mis en place le Salming Natural Support System pour une foulée naturelle. Idéal pour les personnes qui courent sur des terrains qui comportent cailloux et obstacles. Un drop de 5mm et un poids de 298 grammes sont annoncés.

Salomon

Plus connue du grand public, Salomon vient de sortir sa gamme 2017, dont des produits résistants à l'eau.