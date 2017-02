Lacoste dans l'espace

14-02-2017 | 15h40

Le directeur artistique de Lacoste, Felipe Oliveira Baptista, a choisi l'espace comme source d'inspiration pour sa nouvelle collection présentée lors de la Semaine de la mode de New York.

Cela donne entre autres des combinaisons en nylon aux allures de Star Trek patchées de cuir pour une touche d'art urbain.

«En des périodes comme celle-ci, où ce n'est pas si facile au quotidien, c'est bien de regarder à nouveau vers l'avenir, d'en chercher les aspects positifs et de se projeter en avant», a expliqué à l'AFP le designer d'origine portugaise, qui renouvelle le style de la célèbre marque au Crocodile depuis 2010.

Pour sa nouvelle collection automne/hiver et hommes/femmes, M. Oliveira, 41 ans, raconte avoir «fait une sorte de voyage cosmique» en allant jusqu'au musée de l'Espace de Moscou, «pour regarder dans le détail les vaisseaux spatiaux».

Il s'est aussi inspiré du monde de l'aviation dans lequel il a baigné enfant avec un père pilote, et qui a aussi marqué la fin de la carrière de René Lacoste, le champion de tennis qui lança la marque en 1933.

Felipe Oliveira est revenu de Russie avec des créations qui remettent à l'honneur toutes sortes de nylon, mais lavées et travaillées pour garder le confort dont se targue la marque icône des vêtements de sport élégants.

Pour un look à la fois urbain et vintage, il associe cette matière synthétique à des fibres plus terriennes comme le coton, la laine ou le cuir, le tout dans des coupes amples et fluides avec des pantalons qui rasent la poussière.

Les couleurs sont tout en contrastes, du bleu métallisé et ocre-orange aux beige, lilas, kaki. Le thème terre/espace est aussi célébré par l'association de pantalons à la taille marquée et aux jambes évasées, à des chemises de laine à carreaux type bûcheron qui peuvent se porter aussi bien nouées à la taille que dénouées en robe.

Quant au polo, icône et valeur sûre du groupe depuis sa création il y a 84 ans, il était aussi au défilé, assure Felipe Oliveira, mais invisible au milieu du décor cosmique, caché sous les chemises ou les combinaisons.

Lacoste emboîtera-t-il le pas à certaines marques de prêt-à-porter qui ont annoncé leur intention de quitter New York pour les sirènes de Paris ou Los Angeles?

Le prochain défilé de la marque, en septembre 2017, aura en tout cas lieu à Paris, afin de célébrer les 85 ans du crocodile en marquant «son ADN d'élégance décontractée à la française», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Ensuite, à partir de 2018, «on ne sait pas encore» si les défilés se poursuivront à Paris ou New York, a précisé son porte-parole, Pascal Collet.

Lacoste emploie quelque 10 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros en 2015.