Semaine de la mode: Kanye West indésirable à New York

02-02-2017 | 15h41

Le rappeur Kanye West devait dévoiler la cinquième saison de sa collection Yeezy, réalisée en collaboration avec Adidas, le 15 février, au Pier 59 Studios durant la Semaine de la mode de New York, mais comme il n'a pas respecté les procédures du conseil des créateurs de mode américains (CFDA), il a été retiré du programme officiel de l'événement planétaire.

Le créneau horaire choisi par West, sans en informer les organisateurs, avait déjà été réservé par la marque Marchesa, qui doit présenter sa collection entre les défilés d’Anna Sui et de Thom Browne.

Ce n'est pas la première fois que Kanye West fait les choses dans son coin et que ça pose problème. L'année dernière, cela avait eu des répercussions sur les défilés de Michelle Helene, R13 et de Parsons MFA.

«Une fois encore, le CFDA n’a été ni contacté ni consulté sur la possibilité d’un défilé pour Kanye West lors de la Fashion Week de New York, a confié à WWD le président de l’organisation, Steven Kolb. En tant qu’organisateur, le CFDA travaille avec plus de 300 marques afin de sélectionner les horaires adéquats pour leurs défilés et éviter les conflits. Le non respect du protocole est inacceptable pour le CFDA et ne devrait pas être toléré par l’industrie de la mode. À cause de cela, le CFDA ne comptera pas Kanye West dans le programme officiel.»

Steven Kolb a toutefois relativisé son propos en disant que le CFDA était prêt à faire équipe avec le musicien pour lui trouver un créneau horaire qui ne poserait pas de problèmes avec les autres présentations.