Éric Lapointe lance sa collection de bijoux

24-01-2017 | 16h37

Le chanteur Éric Lapointe, que l'on ne voit jamais sans ses bagues aux doigts, s’est associé avec Caroline Néron pour lancer mardi une nouvelle collection de bijoux.

La collection qui se décline en 20 pièces – colliers, pendentifs bracelets et bagues – a été conçue à l’image du rocker. Les bijoux seront vendus entre 35 $ et 245 $ l’unité. La rose, la tête de mort, le serpent, la croix et la fleur de Lys sont cinq éléments que l'on peut retrouver d’un bijou à l’autre.

La dragonne a eu l’idée de créer cette ligne de bijoux durant un voyage en France, il y a quelques années, et le chanteur a mis un peu plus de deux ans avant d’accepter son offre.

Une collaboration similaire avait vu le jour en 2012, lorsque la maison Agatha Paris a confectionné une collection spéciale pour souligner les 50 ans des Rolling Stones.

Les bijoux de cette nouvelle collection seront disponibles à partir du 1er février.