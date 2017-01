Tendances mode: que porterez-vous l'hiver prochain?

24-01-2017 | 12h13

Les créateurs et grandes maisons de prêt-à-porter ont dévoilé les tendances qui alimenteront le vestiaire masculin pour la saison automne-hiver 2017/2018. Couleurs, motifs, logos, et grandes tailles: retour sur les dix tendances marquantes repérées sur les podiums de Londres, Milan et Paris lors de la dernière Semaine de la mode.

Teintes vives et vibrantes

Motifs géométrique colorés, teintes vives, et même fluo dans un style très années 1990: les créateurs ne joueront pas la carte des teintes sombres et monotones l'hiver prochain, privilégiant des collections plus joyeuses et dynamiques.

Grande taille

Que ce soit à Londres, Paris ou Milan, les créateurs se sont mis d'accord sur un point: le XXL sera d'actualité l'hiver prochain. Une tendance qui touche quasiment tous les classiques du vestiaire masculin, du pantalon à la veste en passant par le pull et le manteau.

Profusion d'imprimés

Graphiques, géométriques, fleuris, abstraits ou engagés: les motifs étaient partout lors de ces défilés automne-hiver 2017/2018. Les créateurs ont choisi de les associer les uns aux autres, ou de les proposer en total look, offrant l'impression d'une explosion de couleurs.

Jamais sans ma capuche

Du côté des tenues détendues et sportives, les pulls et les vestes amples étaient très présents sur les podiums et étaient la plupart du temps agrémentés d'une capuche, classique, chic ou carrément excentrique comme chez Dolce & Gabbana qui les a imaginées en forme de têtes d'animaux.

Retour à la simplicité

Loin des imprimés, broderies et autres ornements, certaines maisons comme Lanvin et Salvatore Ferragamo, ont choisi de réinterpréter les classiques du vestiaire masculin avec de nouvelles formes et des jeux de construction, privilégiant la simplicité, summum du chic.

La fourrure se colore

Amorcée l'hiver dernier chez la femme, la tendance de la fourrure colorée sera toujours d'actualité la saison prochaine et contaminera le vestiaire masculin, comme l'ont montré Fendi ou encore Marni. Outre les pièces de prêt-à-porter, la fourrure se décline en bonnets, chapkas, gants et chaussures.

Logos et messages engagés

Dior, Louis Vuitton ou Balenciaga, entre autres, se sont amusés avec les logos pendant les défilés de mode masculine, alors que certaines maisons comme Vivienne Westwood ont mis en avant des messages engagés.

La grosse maille

Dans la même veine que la grande taille et la fourrure, qui permettent aux hommes de s'emmitoufler pour lutter contre le froid, la grosse maille sera très présente. Les pulls sont amples et très longs, comme chez Sibling ou Boris Bidjan Saberi.

Carreaux et tartan

Nombreux sont les créateurs à avoir revisité le tartan pour l'automne-hiver 2017/2018, dans des versions classiques et typiquement british comme chez Paul Smith, ou plus colorées comme chez Issey Miyake.

Le grand retour de la banane?

Vestige des années 90, le sac banane fera-t-il enfin son retour l'hiver prochain? Depuis quelques saisons déjà, il fait des apparitions timides, des tentatives de retour, mais cette fois les créateurs l'ont mis en avant, chez Louis Vuitton et Hermès notamment.