La nouvelle campagne d'adidas sur un remake de Sinatra

18-01-2017 | 11h16

Adidas dévoile sa nouvelle campagne, baptisée «Original is never finished» dans une nouveau film.

Sur les notes revisitées de My Way de Frank Sinatra, elle-même adaptée de Comme d'habitude de Claude François, on peut y découvrir les visages de personnalités du monde du skate, de la musique, du sport, de l'art et de la mode.

Les artistes Snoop Doog, Dev Hynes, Stormzy, Mabel, Kareem Abdul-Jabbar, Brandon Ingram, Petra Collins, Gonz et Lucas Puig apparaissent tour à tour dans un style voulu de culture de rue.