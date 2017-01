De la barbe, des franges, du blush: les tendances beauté à Milan

18-01-2017 | 11h08

Le semaine milanaise de la mode a annoncé des tendances vestimentaires vives et piquantes à l'automne prochain. Mais en matière de beauté, le ton demeure plus doux, voire sombre et poétique.

La barbe

Les barbes sont assurément de retour. Sur le podium milanais, de nombreux mannequins semblaient avoir imité le look d'Alessandro Michele : cheveux longs et épais et barbe bien taillée. De Prada à Etro, en passant par Billionaire, tous ont misé sur une chevelure brillante légèrement décoiffée. Un look à la fois masculin et romantique.

Les franges

Versace, de son côté, a opté pour une approche plus mutine, en privilégiant les franges longues plaquées sur le front au gel dans une esthétique mi-ado, mi-méchant de cartoon. MSGM a succombé à la même tendance, en version plus douce et duveteuse.

Un make-up minimaliste

Aucun maquillage visible hormis quelques discrètes touches de cosmétiques çà et là. Miaoran n'a cependant pas hésité à exagérer le blush pour bien faire ressortir les pommettes. C'est aussi le cas de Sunnei, de façon bien moins flagrante. Enfin, une touche de highlighter apporte un peu de brillance chez Moncler et Missoni.