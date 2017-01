Joe Jonas, visage de la campagne homme des sous-vêtements Guess

13-01-2017 | 09h23

Musicien, acteur et star des réseaux sociaux, Joe Jonas a été choisi pour devenir le visage des sous-vêtements Guess pour la tout première campagne homme.



Agé de 27 ans, il sera donc le premier visage de la première ligne de sous-vêtements homme de la marque Guess. Très affûté, Joe Jonas incarnera la campagne «Hero», photographié par le photographe Yu Tsai et arrangée par le styliste Avo Yermagyan.

La campagne sera dévoilée au public au mois de mars à la fois en solo pour Joe Jonas, mais également en duo avec la mannequin Charlotte McKinney, qui porte également de la lingerie de la marque. «C'est un grand talent qui incarne toutes les caractéristiques de l'ADN Guess, sexy, jeune et aventurier», a déclaré Paul Marciano, patron de la marque et créateur en chef. Pour la ligne «Hero», Guess s'est concentré sur le confort et l'ajustement afin de flatter le physique masculin.

Joe Jonas a percé dans la musique avec ses frères à partir de 2005 dans le groupe The Jonas Brothers.

Il a également joué dans des films et téléfilms pour Disney Channel. Joe Jonas possède 8 millions de followers sur Twitter, 5 millions sur Facebook et 4,5 millions sur Instagram.