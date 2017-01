Hublot habille sa nouvelle montre d'un boîtier en Magic Gold

11-01-2017 | 10h21

Hublot présente la «Big Bang Meca-10 Magic Gold», un garde-temps réunissant le dernier mouvement manufacture de la marque horlogère suisse - le HUB1201 - et un boîtier en Magic Gold, un or inrayable.

L'or 18 carats le plus dur au monde, inrayable, mis au point par Hublot et certifié par le Bureau du contrôle des Métaux Précieux, s'associe pour la première fois au calibre HUB1201, le nouveau mouvement manufacture de la marque, révélant côté cadran toute sa mécanique ainsi que l'architecture de sa réserve de marche. De cette association est née la montre «Big Bang Meca-10 Magic Gold», une édition limitée à seulement 200 exemplaires.

#HublotGenevaDays 2017 preview! Are you ready to discover our new collection?⠀ #BigBangMeca10 Magic Gold, the magic of mechanics. #TheArtOfFusion #HublotMagicGold Une photo publiée par Hublot (@hublot) le 10 Janv. 2017 à 6h21 PST

Créativité, innovation, savoir-faire

Le boîtier et la lunette ont été réalisés en Magic Gold poli, un matériau breveté conçu à partir de la fusion entre l'or 24 carats et la céramique qui confère à la montre une résistance aux rayures. L'alliage a d'ailleurs déjà été utilisé pour la conception de plusieurs montres Hublot, dont la «Big Bang Ferrari» et la «Big Bang Unico».

La «Big Bang Meca-10 Magic Gold» est équipée du calibre HUB1201, un mouvement mécanique squelette à remontage manuel, offrant les fonctions heures, minutes, petite seconde et une réserve de marche de 10 jours, dont l'architecture originale est mise en valeur côté cadran.

Proposée en édition limitée à 200 pièces, la montre est livrée avec un bracelet en caoutchouc noir ligné structuré, orné d'une boucle déployante en titane plaqué noir et céramique noire.

Ce garde-temps est dévoilé quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la saison des Salons horlogers, donné par le SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie), qui se tiendra à Genève du 16 au 20 janvier.