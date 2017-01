Boy George prend la pose pour Dior Homme

10-01-2017 | 10h54

La marque de luxe a fait appel à Boy George pour la campagne de sa collection masculine printemps/été 2017.

Pour mettre en scène sa nouvelle collection, Dior Homme et son directeur artistique Kris Van Assche ont jeté leur dévolu sur le chanteur britannique, visage subversif qui a bercé les années 80 avec ses tubes comme «Do You Really Want to Hurt Me», sa liberté de ton et son style androgyne.

L'artiste a été photographié par Willy Vanderperre en studio et dans les rues de Paris. Un premier cliché a été dévoilé sur le compte Instagram de la griffe.

#DiorHomme Summer 2017 campaign by ‎@Kris_Van_Assche featuring @BoyGeorgeOfficial, shot by @WillyVanderperre with styling by Olivier Rizzo. #KVASquad Une photo publiée par Dior Homme Official (@diorhomme) le 9 Janv. 2017 à 22h40 PST

D'autres personnalités participent également à la campagne printemps/été 2017 de la marque, dont l'acteur Rami Malek, héros de la série Mr. Robot.