Le golfeur Daniel Berger nouvel ambassadeur de Lacoste

09-01-2017 | 16h42

Le golfeur américain Daniel Berger sera habillé par Lacoste en dehors et sur le green.

C'est ce qu'a appris le magazine WWD.

La marque du crocodile continue d'exploiter l'univers du golf, en choisissant le jeune professionnel de 23 ans comme ambassadeur.

«Je suis honoré de représenter Lacoste, une marque emblématique dans le sport, a déclaré Daniel Berger. La ligne de produits de golf de Lacoste allie un style classique à des performances supérieures et convient parfaitement à ce que je recherche dans un vêtement.»

Excited to become an ambassador of such an iconic brand @Lacoste. Look forward to wearing the Croc out on Tour! Une photo publiée par Daniel Berger (@db_straitvibin) le 5 Janv. 2017 à 12h46 PST

Lacoste commandite plus de 100 joueurs de tennis et de golf dont Julien Quesne, Raphael Jacquelin, Jose-Maria Olazabal, Cristie Kerr, Azahara Muñoz, Charley Hull et Gwladys Nocera.