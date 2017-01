Londres: la Semaine de la mode masculine en plein renouveau

05-01-2017 | 18h34

Le coup d'envoi de la Semaine de la mode masculine de Londres (London Fashion Week Men's) sera donné ce vendredi avec de nombreux changements à la clé.

Si certaines capitales de la mode, comme Paris, semblent encore frileuses face au changement, Londres a choisi cette saison d'accélérer les choses et d'adopter un nouveau calendrier et de nouveaux formats pour ses défilés. Le «see now, buy now» (voyez maintenant, achetez maintenant) et les défilés mixtes sont plus que jamais d'actualité.

La Semaine de la mode fait son retour à Londres vemdredi avec les défilés de mode masculine, mieux connus sous le nom de «London Collection Men» ou «London Fashion Week Men's». Cette nouvelle saison sera sans aucun doute placée sous le signe du renouveau, avec l'unification de nombreux défilés masculins et féminins, mais aussi - bien que moins affirmée - l'adoption d'une approche de vente immédiate.

Mélange des genres

Une tendance phare de ces défilés masculins sera inévitablement l'organisation de défilés mixtes. Nombreuses sont les marques et grandes maisons à se laisser tenter par cette nouvelle approche cette saison. À commencer par Vivienne Westwood qui a décidé de réunir ses labels féminins et masculins. La marque présentera une première collection mixte à Londres, le 9 janvier, soit le dernier jour de cette Semaine de la mode masculine de Londres puis sa ligne «Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood» à Paris dans le cadre de la Semaine de la mode parisienne, qui se tiendra du 28 février au 8 mars prochains.

D'autres marques ont choisi de sauter le pas et de présenter des défilés mixtes, à l'image de Nigel Cabourn (vendredi 6 janvier), Katie Eary (samedi 7 janvier), YMC (samedi 7 janvier), Casely-Hayford (samedi 7 janvier), Agi & Sam x The Woolmark Company (samedi 7 janvier), maharishi (dimanche 8 janvier), Christopher Ræburn (dimanche 8 janvier), Sibling (dimanche 8 janvier), Belstaff (lundi 9 janvier) ou encore John Smedley (lundi 9 janvier).

Mise en vente immédiate

Moins prononcée cette saison, la tendance du «voyez maintenant, achetez maintenant» n'en reste pas moins d'actualité. Moins adeptes de l'approche de vente immédiate que du mélange des genres, les marques sont tout de même de plus en plus nombreuses à vouloir bouleverser le calendrier afin de proposer leur nouvelle collection à l'issue du show.

À Londres, Barbour International (vendredi 6 janvier) optera pour le «voyez maintenant, achetez maintenant», tout comme Edward Crutchley (samedi 7 janvier), maharishi (dimanche 8 janvier), Chester Barrie (dimanche 8 janvier), et John Smedley (lundi 9 janvier).

Londres donnera le coup d'envoi des présentations de mode masculine automne-hiver 2017-2018, qui se poursuivront à Milan du 13 au 17 janvier, puis à Paris du 18 au 22 janvier, et à New York du 30 janvier au 2 février.