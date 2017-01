John Malkovic lance une collection de vêtements à son nom

04-01-2017 | 12h31

L'acteur américain John Malkovich, passionné par la mode lance sa propre collection de vêtements pour hommes.

Son nouveau site JohnMalkovich.com comprend des catalogues de sa création, avec des vêtements classiques tels que des costumes, des pulls et des écharpes. Toutefois, toutes les pièces ont une allure moderne, grâce à des designs uniques ou des imprimés originaux.

La collection reflète le désir de Malkovich d'être «audacieux et discret».

«À présent, avec sa propre marque, John s'inspire de ses voyages et de ses expériences, de l'art, et d'éléments narratifs, comme le cadre et la caractérisation, peut-on lire sur le site. Il dessine des designs et des motifs, en raffinant tous les détails, en voyageant et pendant ses heures de pause en plateau. Depuis plus de 30 ans, John Malkovich est un passionné de tissus. Avec une approche introspective, il passe souvent plusieurs jours à se concentrer uniquement sur le choix des tissus.»

Ayant privilégié le théâtre au stylisme à l'université, l'acteur de 63 ans a conçu des vêtements pendant plus de 10 ans, en commençant avec sa première collection, Uncle Kimono, puis Technobohemian.

Il a précédemment défilé pour Comme des Garçons et participé à des campagnes pour Prada, Antonio Miro et Armani. Mais pour les personnes toujours sceptiques sur ses qualifications, l'acteur sélectionné aux Oscars s'est exprimé sur sa façon de combiner ses deux carrières en une dans un court métrage baptisé John's Journey.

«Je suis toujours une forme dans le rêve de quelqu'un. J'aimerais parfois faire mes propres formes et mes propres rêves, a-t-il partagé. Je n'ai jamais construit ma vie sur ce que les autres personnes pensaient de moi ou par rapport à ce que je devrais ou ne devrais pas faire.»

Les prix de ses vêtements oscillent entre de 139 $ US pour une écharpe et 770 $ US pour un duffle-coat.