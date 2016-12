Jeu de mode/chaises musicales

21-12-2016 | 10h51

L'enseigne de mode britannique COS, toujours enclin à s'associer au design au sens large, a collaboré avec Lernert & Sander dans le cadre d'un jeu de chaises musicales mettant en scène des pièces de la collection Automne-Hiver 2016 et des chaises conçues par six designers de mobilier, dont le Québécois Philippe Malouin.

Ce sont les designers eux-mêmes qui jouent le jeu ici.

Il en résulte un clip vidéo original et très esthétique:

Voici le designer mobilier Philippe Malouin, avec sa chaise Typecast:



Check out the musical chair feature on @cosstores website. Including my typecast chair for @mattermade . Film by @lernertandsander get a chance to win this lovely pink number. All details here : http://www.cosstores.com/gb/Studio/Projects/Musical_Chairs Une photo publiée par Philippe Malouin (@philippemalouin) le 1 Déc. 2016 à 9h31 PST

Philippe Malouin vit et travaille à Londres où il a établi son studio en 2009. «Sa chaise Typecast a été créée pour le manufacturier de design contemporain new-yorkais Matter Made. Il s'agit d'un design minimaliste et épuré pourvu de proportions très plaisantes, conçu de contreplaqué plié et laminé avec une solide armature en érable», selon le COS.

«Inspiré par l'histoire, l'art et la science, l'Allemand Tino Seubert, concepteur de produits, considère la conceptualisation, le design et la production comme un processus cumulatif, et juge qu'il est important de s'impliquer à chacune des étapes. Sa chaise Nobel Peace Prize, fait partie de sa série Forming History.»

Me me me in COS - with my Nobel Peace Prize Chair. Thanks again @cosstores and @lernert_sander for this project! 🙏🏼💁🏻‍♂️👔 Available at @gallerybensimon Une photo publiée par Tino Seubert (@tinoseubert) le 9 Déc. 2016 à 1h22 PST

«Mette Hay est cofondatrice de la maison de design danoise HAY, qui combine technologies et matériaux de qualité avec esthétisme simplissime. La chaise Soft Edge a été créée par Iskos-Berlin, qui a travaillé avec une technologie de contreplaqué afin de s'assurer que vous ne rencontrerez jamais de rebords ou de coins tranchants.»

We invited six furniture designers to take part in a game of Musical Chairs. Discover who was named winner and find out more about the designers at cosstores.com #COSMusicalChairsy Une photo publiée par COS (@cosstores) le 4 Déc. 2016 à 0h35 PST

«Originaire des Pays-Bas, Marjan Van Aubel est fondatrice du studio de design en énergie solaire Caventou. La pratique de cette designer transforme matériaux et technologies en objets, et sa chaise Well Proven, créée avec James Shaw, est faite de bois mousseux, un matériau léger et façonnable.»

Marian van Aubel is a designer and founder of solar power design studio Caventou. Her practice transforms materials and technologies into objects and her Well Proven Chair, designed with James Shaw, is made from foaming wood, a lightweight and mouldable material. Find out more and watch Marjan play musical chairs in our latest film #COSMusicalChairs Une photo publiée par COS (@cosstores) le 5 Déc. 2016 à 9h56 PST

«Seungji Mun est le fondateur du studio Mun, établi à Séoul et Copenhague. Le studio opère sous une philosophie selon laquelle "un designer est un raconteur, et avec ses produits, de nouvelles histoires sont créées­». La chaise Four Brothers fait partie d'une série dont chacune des œuvres est coupée d'une seule pièce de bois, éliminant tout gaspillage.»

«Combinant les matériaux industriels avec l'esthétisme contemporain et le design pratique, la designer de meubles Lucy Kurrein a établi son propre studio en 2013, après avoir travaillé pour certains des designers britanniques les plus renommés. Sa chaise Panel est conçue d'une curieuse combinaison de feuilles d'acier, de laine sur mesure et de cuir.»