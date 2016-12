Jean Paul Gaultier se lance dans le papier peint

16-12-2016 | 13h51

Jean Paul Gaultier s'associe avec une maison de tissus d'ameublement, la maison Lelièvre, pour donner naissance pour la toute première fois à une collection de papier peint.

Depuis 2012, la marque de l'irrévérencieux créateur Jean-Paul Gaultier est associée à Lelièvre. De cette collaboration sont nées quatre collections de tissus et d'accessoires. Aujourd'hui, les deux maisons françaises conjuguent de nouveau leurs talents autour d'une gamme de papiers peints.

Disponible en 2017, elle s'inspire des univers propres à Jean Paul Gaultier, à savoir la botanique, la célèbre marinière, mais aussi le tatouage. Ces motifs iconiques ont été transposés sur les papiers peints pensés par la maison Lelièvre, pour donner naissance à une quinzaine de modèles et à 42 coloris.

On retrouve l'esprit de la marque de mode avec «Irésumi», une impression de tatouages rock aux influences nippones (150 $), mais aussi dans «Ernest» avec ses motifs évoquant le tag et un esprit canaille (205 $), ou encore «César», qui rend un hommage évident à l'artiste du même nom (295 $).

Distribuée en exclusivité en janvier 2017 par Lelièvre

Les amateurs de décoration plus classique apprécieront le modèle «Flamboyant» et son impression de fleurs romantiques parsemées de paillettes (150 $), ou encore «Embossé» et son aspect de cuir grainé (130 $).

La collection «Les Papiers, Jean Paul Gaultier, pour Lelièvre» sera en distribuée en exclusivité en janvier 2017 par Lelièvre.

Figure de la mode française ayant explosé dans les années 1980, Jean-Paul Gaultier a fait le choix de se concentrer sur ses créations de haute couture en 2014.

La maison Lelièvre, initialement spécialisée dans le velours, est née en 1914. Ce n'est pas la première fois qu'elle officie aux côtés d'un créateur: en 2010, elle avait signé une licence maison avec la regrettée Sonia Rykiel.