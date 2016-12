Astuces pour se raser sans s'irriter la peau en hiver

13-12-2016 | 14h11

La barbe est redevenue à la mode, mais le rasage de près est toujours d'actualité. Or les hommes ne savent pas forcément comment s'y prendre et prendre soin de leur peau. Voici quelques astuces et conseils pour se raser correctement:

Un soin matinal

Il est préférable de se raser le matin, car le soir la peau est fatiguée, tiraillée, et cela favorise les coupures et irritations.

De l'eau chaude pour la souplesse du poil

Pour éviter toute sensation d'irritation et de poil qui gratte à la repousse, n'oubliez pas d'humidifier votre barbe avec de l'eau chaude avant de vous raser. Ainsi, la coupe du poil est grandement facilitée.

La propreté du rasoir

Votre rasoir doit être propre au moment de la coupe de la barbe. Si vous utilisez des rasoirs jetables, sachez qu'ils ne peuvent servir que deux à trois fois si vous vous coupez entièrement la barbe avec. Si vous utilisez un rasoir électrique et que vous utilisez un rasoir jetable juste pour les finitions, ce dernier peut évidemment être utilisé plus longtemps.

Le sens de la coupe

Pour éviter les poils incarnés à la repousse et autres impuretés, sachez qu'il est préférable d'effectuer deux passages: le premier dans le sens du poil et le second du cou vers le menton (ce second passage doit être effectué en délicatesse pour éviter tout accroc et coupure).

Petite astuce: pensez à tirer la peau avec vos doigts pour faciliter le rasage. Une fois rasé, prenez le soin de vous rincer abondamment avec de l'eau chaude puis de l'eau froide pour resserrer les pores et apaiser votre peau. Séchez votre peau à l'aide d'une serviette sèche, non en frottant, mais en vous tapotant le visage.

Le soin de votre peau

Si les techniques de rasage sont essentielles, elles ne peuvent qu'être bien accompagnées si vous y ajoutez certains soins. Préférez les lotions sans alcool - qui favorisent les irritations et déshydratent votre peau -, le baume hydratant fluide et non gras. Et pensez à hydrater votre peau qui subit déjà de nombreuses agressions l'hiver!