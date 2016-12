3 séries limitées dans la collection Big Bang Ferrari

28-11-2016 | 22h20

L'horloger suisse Hublot a présenté une nouvelle collection en collaboration avec Ferrari, une série limitée qui revisite le modèle Big Bang Unico.

La Big Bang s'inspire fortement des volumes et du design des derniers modèles Ferrari. Côté cadran, le compteur des minutes placé à 3H rappelle le compte-tours tandis que la date s'inspire de l'esthétique du guichet de sélecteur de vitesse. Un cheval cabré est situé à 6H et le compteur des secondes emprunte la silhouette des extracteurs d'air à 9H. Quant aux aiguilles des heures et des minutes, elles ont été complètement redessinées pour plus de lisibilité.

La Big Bang Ferrari de Hublot est éditée en titane (1000 exemplaires), en «King Gold» (500) et en carbone (500). Elle est à chaque fois dotée d'un bracelet en alcantara noir cousu sur caoutchouc noir arborant les surpiqûres rouge de la sellerie Ferrari ou sur cuir Schedoni noir reprenant le design emblématique des sièges Ferrari.

Hublot et Ferrari sont partenaires depuis 2011.