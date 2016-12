Adidas et Porsche lance une collection pour cyclistes urbains

28-11-2016 | 15h05

Adidas a dévoilé les détails de sa nouvelle gamme de vêtements et d'accessoires de performance et esthétiques pour le cycliste urbain en collaboration avec Porsche Design Sport.

Inspirée par les progrès technologiques récents, les structures naturelles et les graphismes géométriques, la nouvelle collection printemps/été 2017 se compose en réalité de deux collections capsules offrant au cycliste urbain une gamme d'accessoires et de vêtements spécifiquement conçus pour rouler dans le froid («Commuting in Cold») et à la nuit tombée («Commuting in Darkness»). La même palette de couleurs aux tons masculins (bleu nuit, noir et couleurs neutres) et le même subtil motif hexagonal rassemblent les deux collections en une seule gamme cohérente.

La collection «Commuting in Cold» mêle le design léché et minimaliste de Porsche Design à la technologie d'avant-garde d'Adidas, conçue pour maintenir le cycliste au chaud et au sec pendant les mois d'hiver.

Parmi les points d'orgue de la gamme, on trouve une veste rembourrée très chaude équipée d'une couche isolante en PrimaLoft, qui peut être portée avec le Functional Wool Mix Top s'il fait vraiment très froid. Le pantalon utilise quant à lui le meilleur de la technologie Adidas, avec un textile imperméable chassant l'eau de pluie, tandis que ses cinq poches, ses revers rabattables et sa coupe légèrement raccourcie lui assurent une apparence moderne.

La collection «Commuting in Darkness» possède les mêmes caractéristiques hauts de gamme, mais elle met l'accent sur la visibilité, des textiles réfléchissants étant incorporés aux vêtements.

La veste réfléchissante est fabriquée à partir d'un textile novateur qui devient visible sous la lumière des phares, et sa coupe est élégante. Le sac à dos, pratique et esthétique, est équipé de poches et de panneaux rembourrés pour plus de confort et comprend lui aussi des pièces réfléchissantes.

Les deux collections proposent également des chaussures, qui combinent le style fonctionnel de Porsche Design à la technologie de retour d'énergie Boost d'Adidas.