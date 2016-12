Une montre Vacheron Constantin au signe du coq

23-11-2016 | 10h30

La manufacture horlogère Vacheron Constantin continue à explorer la «Légende du zodiaque chinois» avec deux nouvelles créations issues de sa collection «Métiers d'Art».

Célébrant le nouvel an chinois, prévu le 28 janvier 2017, Vacheron Constantin place ces nouveaux garde-temps sous le signe du coq, qui succèdera au singe.

Comme pour chacune des montres de cette collection, Vacheron Constantin fait rimer excellence technique et savoir-faire des métiers d'art. Ces nouveaux modèles sont non seulement équipés du calibre 2460 G4 offrant une mise en scène originale, mais leur design a également nécessité un travail minutieux, alliance de plusieurs métiers d'Art.

Cette année encore, la manufacture s'est inspirée de l'art du Jianzhi - ou papier découpé chinois - pour la réalisation du décor des deux montres. Pour mettre en vedette le signe du coq, la maison révèle une nouvelle interprétation de cet art populaire grâce au savoir-faire des maîtres émailleurs et graveurs.

Le coq au centre des attentions

Pour célébrer le coq, Vacheron Constantin a choisi de le mettre en vedette au centre du cadran. Un choix rendu possible grâce au calibre 2460 G4, qui fournit les indications et l'affiche du temps sans aiguilles. Le coq gravé main, décliné en platine ou en or rose 18K selon la version souhaitée, trône ainsi au milieu, alors que quatre guichets permettent de visualiser les heures, les minutes, le jour et la date.

Dotée d'un boîtier de 40 mm de diamètre en platine ou or rose 18K au choix, la montre dispose d'un cadran en or 18K gravé main recouvert d'émail Grand Feu (bleu ou bronze). Le coq apparaît au centre, entouré d'un motif de feuilles issu de l'iconographie chinoise, gravé dans la masse. Des jeux de reliefs permettent de créer un effet de profondeur, donnant l'impression que les feuilles flottent sur le cadran.

Le garde-temps est équipé du calibre 2460 G4, un mouvement mécanique à remontage automatique développé et manufacturé par Vacheron Constantin. Offrant une réserve de marche d'environ 40 heures et étanche jusqu'à 30 mètres, la montre est livrée avec un bracelet en cuir d'alligator bleu foncé ou brun selon la version, avec une doublure en cuir d'alligator.

Ce modèle «Année du coq» est proposé en édition limitée à 12 pièces pour chaque version, uniquement disponible dans les boutiques Vacheron Constantin.