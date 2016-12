Des bracelets stylés pour l'Apple Watch

21-11-2016 | 13h07

La marque de mode Toms vient de lancer une gamme de dix bracelets pour habiller l'Apple Watch.

Nylon, cuir et motifs variés, les produits sont pour l'instant commercialisés via le site américain de la marque.

Les dix bracelets proposés par Toms en nylon avec une touche de cuir plus ou moins grande, et pour certains des motifs en losange ou rayures, s'adaptent aux modèles 38 et 42 mm de l'Apple Watch.

À chaque bracelet vendu, la marque, connue pour ses engagements caritatifs, fournira une année de lumière produite par énergie solaire via les organisations SolarAid et Solar Sister.

Les bracelets ne sont pas encore disponibles en France, mais il est possible de les commander sur la boutique américaine, à partir de 49 $ US.