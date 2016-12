Le retour de la barbe fait le bonheur des femmes

17-11-2016 | 13h51

Difficile de ne pas l'avoir remarqué: la barbe, quel que soit son style, a fait son retour sur le visage des hommes ces dernières années. Et de nombreuses femmes s'en réjouissent.

C'est ce que révèle un sondage réalisé en France par l'Ifop pour O'Barbershop à l'occasion du Movember, événement qui incite les hommes à se faire pousser la moustache pour sensibiliser le public aux maladies masculines.

Rendue publique ce jeudi 17 novembre, l'étude indique que la plupart des formes de pilosité au visage sont aujourd'hui aussi plébiscitées par les hommes que le rasage de près. À peine plus de la moitié des Français (52 %) affirment être rasés de près, contre 48 % qui déclarent avoir une barbe, une moustache ou un bouc.

La barbe, le must-have

La barbe demeure toutefois la forme de pilosité faciale la plus répandue chez les hommes, avec 40 % de barbus au sein de la population adulte masculine. S'il existe plusieurs styles de barbe, c'est la barbe de trois jours qui demeure la plus courante (24 % des barbus), devant la barbe de dix jours (8 %), la barbe courte (5 %) et la barbe longue (1 %).

En revanche, la moustache est loin de faire l'unanimité avec seulement 4 % des Français âgés de 18 ans et plus qui y ont succombé. Un constat qui vaut également pour le bouc (3 %) et la barbiche (1 %).

Ce que veulent les femmes

Barbus ou rasés de près? Les femmes sont très partagées sur le sujet. La moitié d'entre elles estiment que les hommes rasés de près sont les plus sexy, et 45 % se laissent plus facilement séduire par les hommes barbus, et notamment les hommes portant une barbe de trois jours (33 %).

Tout comme leurs homologues masculins, les femmes sont beaucoup moins tentées par les bacchantes (seulement 2 % trouvent que les moustachus sont les plus sexy) et la barbiche (1 %).

À noter, les jeunes filles sont tout particulièrement attirées par les hommes barbus. Plus de 8 Françaises âgées de moins de 25 ans sur 10 (81 %) trouvent que les hommes sont plus sexy avec une barbe.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population française (2000 personnes âgées de 18 ans et plus) et d'un échantillon représentatif de la population parisienne (non exploitée ci-dessus). Elle a été réalisée en ligne, entre le 17 et le 19 octobre derniers.