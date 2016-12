Groom a tout ce qu'il faut pour les barbus et les moustachus

Nicolas Fréret 16-11-2016 | 14h09

Groom, la ligne de soins montréalaise pour hommes, c'est l'histoire de deux colocs - un barbu et un moustachu - agacés de s'arracher les cheveux pour prendre soin de leur apparence, faute de produits spécifiques en vente au Québec. Partant de rien, ils ont décidé de combler ce vide il y a 4 ans. Ils ont aujourd'hui deux gammes complètes, pour l'entretien de la barbe et pour les soins du rasage.

«Tout a commencé sur une table de cuisine», se plaît à dire Julien Blanchard, l'homme à la fine moustache. Avec Maxime Leclerc, l'homme à la barbe fournie, la question est souvent revenue sur cette table.

«C'est venu d'un besoin. On n'arrivait pas à trouver des produits localement et on en avait marre de commander des produits américains et de payer cher pour ça. De fil en aiguille on est devenus connaisseurs de ces produits-là», a-t-il raconté.

Puis les deux gars ont rencontré Étienne Côté, qui s'est assis à leurs côtés avec cette idée: «on ne trouve pas ce que l'on veut ici, faisons-le!»

Sans la moindre expérience, notamment en chimie, ils s'y sont collés tous les trois, sur cette table qui fut leur «laboratoire» pendant un an et demi.

«On a fait des tests, des essais-erreurs, a ajouté Maxime. On a regardé les produits comparables, on a comparé leur composition. On savait ce qu'on voulait et on savait ce qu'on voulait éviter.»

Et ce qu'ils veulent, ce sont des produits authentiques, presque à l'ancienne, pour le rasage, la moustache et la barbe. C'est concevoir des produits pour hommes d'une qualité irréprochable, sans compromis, confectionnés à la main à partir d'ingrédients naturels.

C'est ainsi que Groom a vu le jour, avec la création d'une cire à moustache, premier produit de la marque.

Our unique and long-refined formula provides the much sought-after qualities of a premium-grade moustache wax: pliability, ease of application and an exceptional hold. #moustachewax #handmade #allnatural Une photo publiée par Groom (@lesindustriesgroom) le 6 Nov. 2016 à 15h45 PSTXXX

«Aucun de nous trois ne pensait faire ça dans la vie», a reconnu Étienne, qui est aujourd'hui en charge de la fabrication des produits, du début à la fin, dans un loft du Mile-End, «beaucoup trop grand quand on est rentrés dedans il y a un an et demi, mais beaucoup trop petit maintenant.»

Les deux nouveaux soins de la gamme de rasage sont la crème à raser moussante* qui contrairement à la crème à raser classique peut s'utiliser sans blaireau («il suffit de l'appliquer au visage mouillé, puis de la répartir en massant avec les doigts») et le baume après-rasage hydratant**, présenté comme «une crème légère à absorption rapide qui aide à hydrater, apaiser et rafraîchir la peau suite à l'irritation due au rasage».

After several months of hard work, we are proud to introduce two new products to our current range: a foaming Shaving Cream as well as a moisturizing Aftershave Balm. We also take this opportunity to unveil Groom’s new branding - refined and authentic. These products are now available at some of our retailers and on our updated website (link in bio). Une photo publiée par Groom (@lesindustriesgroom) le 10 Nov. 2016 à 8h57 PST



À l'occasion du lancement des deux produits de la gamme pour les soins du rasage, Groom a dévoilé un nouveau visage, épuré, de leur logo originel (voir sur la photo précédente). Un logo qui représente en noir et blanc une tête de groom, en noir et blanc.

Ça, c'était avant:

Tous les produits sont disponibles sur le site web de la compagnie.

*Selon les informations fournies par Groom, les principaux ingrédients de la crème à raser moussante sont l'huile de ricin et l'huile de noix de coco. La fragrance est constituée d'ingrédients naturels, à savoir du pin blanc, de la sauge sclarée et du bois de cèdre. Prix au détail: 24 $ (145 ml)

**Selon les infos de Groom, le baume après-rasage tire son efficacité du beurre de cacao. La fragrance est identique à la crème à raser moussante. Prix au détail: 22 $ (90 ml)

----

Lors du lancement dans leur labo-loft, où l'on peut trouver tant la matière première que les produits finis, les gars de Groom avaient convié Marc, de Maison Privée - qui vient d'inaugurer un nouveau salon de barbier dans le Mile-End à Montréal - à venir faire plusieurs démonstrations de rasage et d'entretien de la barbe.