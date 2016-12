Pharrell Williams présente sa collection pour G-Star RAW

09-11-2016 | 13h03

Pharrell Williams a présenté la première collection réalisée depuis sa prise de fonction en tant que «Responsable Imagination» chez G-Star RAW, la marque dédiée au denim.

La collection «Elwood X25» se compose de jeans pour les hommes et les femmes ornés de 25 imprimés différents, de l'animalier aux fleurs, de la géométrie au camouflage. Pour Pharrell Williams, ils symbolisent «l'engagement perpétuel à l'innovation et à l'expression personnelle» de la marque.

«Nous tentons de faire place à la créativité et à l'expérimentation, explique la star. Nous n'essayons pas de dire aux gens quoi faire ou quoi penser, nous les aidons simplement à s'exprimer ouvertement, à choisir quoi porter et comment le porter. Cette collection s'articule autour de la liberté de choix, de la démocratie dans le vestiaire.»

Artiste aux talents multiples, Williams est à la fois créateur, musicien et producteur en plus de détenir plusieurs Grammy Awards. La star a commencé à collaborer avec G-Star en 2014 à travers la création de «G-Star RAW for the Oceans», une collection fabriquée à partir de plastique recyclé.

En février 2016, Pharrell a officiellement acquis des parts de la marque néerlandaise: «Je crois fermement qu'elle s'imposera comme la marque de jean du 21ème siècle. J'ai hâte de prendre part à la mission et à la création de son avenir.»

La collection Elwood X25 s'ajoute à la longue liste des projets fashion de Williams, qui est devenu collaborateur Chanel au mois de mai. Il a participé à la création de la collection Métiers d'Art 2015/16.

Ces deux dernières années, Pharrell a aussi été collaborateur et porte-parole de la ligne UT d'Uniqlo et s'est associé à Adidas Originals pour une édition limitée de sneaker et de vêtements.

La collection G-Star RAW Elwood X25 sera en vente dans une sélection de boutiques, ainsi qu'en ligne en février 2017.