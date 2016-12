Le rêve américain de Tommy Hilfiger

03-11-2016 | 17h00

Le créateur américain Tommy Hilfiger, 65 ans, s'est associé à l'écrivain Peter Knobler pour rédiger ses mémoires, intitulés «American Dreamer: My Life in Fashion and Business».

It's finally here, so get comfortable, grab a coffee - you won't want to put Tommy's memoir #AmericanDreamer down! Une photo publiée par Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) le 1 Nov. 2016 à 5h24 PDT

Le livre retrace toutes les étapes de l'odyssée de Hilfiger dans le secteur de la mode, des premières heures de sa carrière (on apprend notamment comment lui est venue «sa passion persistante pour la pop culture et le style Americana») aux obstacles et aux triomphes qui ont abouti à la création d'une marque pesant plusieurs milliards de dollars américains.

«American Dreamer» est un rappel inspirant de toutes les étapes que nous avons passées, de notre tout premier «billboard» sur Times Square au pont jeté entre les univers de la mode et de la musique, a raconté Hilfiger. La rédaction de ces mémoires a permis de réaffirmer l'incroyable destin qui m'a permis de créer une marque de «lifestyle» d'envergure internationale.»

Hilfiger a créé la marque de vêtements qui porte son nom en 1985. Elle est rapidement devenue synonyme d'une esthétique BCBG teintée «sportswear» typiquement américaine.

La griffe a été la figure de proue des changements de calendrier dans la mode, délaissant les défilés saisonniers traditionnels et adoptant la tendance du «see-now-buy-now».

Ce n'est pas la seule nouveauté mise en place par Hilfiger. En septembre, la marque a lancé la collection capsule «Tommy x Gigi», créée en collaboration avec le mannequin Gigi Hadid, lors d'une présentation façon fête foraine à New York. Une deuxième édition de la collection est prévue pour la saison printemps-été 2017. Elle sera présentée en février.

«American Dreamer: My Life in Fashion and Business» est publié chez Ballantine Books, est disponible en ligne sur www.tommy.com au prix de 30 $ US.