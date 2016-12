BonLook pour hommes: Canoe.ca les a toutes essayées

01-11-2016 | 16h57

Le jeune lunettier montréalais BonLook lance cette semaine sa nouvelle collection de montures pour hommes. Nous avons essayé toutes ces belles montures tendances dessinées dans la métropole. Jetez-y un œil!

La collection Studio, c’est 10 modèles de lunettes de vue et solaire déclinés en 29 montures «nés de la rencontre de l’acétate et du métal».

La force de BonLook, c'est son rapport qualité-prix. Il faut compter entre 135 $ incluant les verres de prescription simple vision. Entre 50 $ et 200 $ de plus si les besoins sont plus spécifiques.

BonLook, qui a vu le jour il y a 5 ans, mise sur l'exclusivité en développant sa propre chaîne de boutiques. Elle a d'ailleurs inauguré cette semaine deux magasins, au Quartier Dix30 et à Ottawa. Au total, ce sont six boutiques qui ont ouvert depuis 2014, dont la salle de montre au Château Saint-Ambroise.