The Weeknd devient l'égérie de H&M

01-11-2016 | 12h21

La vedette canadienne The Weeknd sera le visage de la prochaine collection pour hommes «Spring Icons Selected by The Weeknd», a annoncé en ce début novembre la chaîne H&M.

La collection sera lancée en magasins à travers le monde le 2 mars 2017.

«Les détails demeureront confidentiels encore quelque temps; tout ce que H&M peut révéler à ce moment est que la collection comprendra des pièces clés pour le printemps, savamment choisies par The Weeknd», a précisé la chaîne dans un communiqué.

The Weeknd, 26 ans, de Toronto, a déjà gagné deux prix Grammy, et il est sur la liste des artistes les plus écoutés de Spotify.

L'artiste est déjà impliqué dans le monde de la mode avec sa ligne de vêtements XO.

La sortie de son quatrième album, Starboy, est prévue à la fin du mois.