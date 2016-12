Une montre célèbre les 50 ans des cigares Cohiba

27-10-2016 | 14h34

La manufacture horlogère suisse Zenith présente la montre »Academy Christophe Colomb Tribute To Cohiba», mettant à l'honneur son partenariat avec la célèbre marque de cigares Cohiba, qui célèbre son 50e anniversaire. Seuls cinq exemplaires uniques de ce garde-temps au cadran en or gravé et émaillé seront proposés aux amateurs de haute horlogerie.

Zenith ne pouvait rendre hommage à une telle marque - l'une des plus réputées au monde - sans mettre en avant le cigare, ou tout du moins ses constituants. La montre adopte donc un cadran ambré au design raffiné, façonné dans l'or et gravé à la main, reproduisant la texture et le toucher d'une feuille de tabac. Une prouesse qui a nécessité un minutieux travail alliant finesse, savoir-faire et créativité.

D'un diamètre de 45 mm, le boîtier en or rose s'accorde parfaitement avec le cadran marron ambré, qui révèle des index appliques et des aiguilles facettées plaqués or. Le tout associé à un bracelet en cuir d'alligator brun doublé de caoutchouc avec une triple boucle déployante en or rose.

La mécanique de la montre n'a rien à envier à son design. Elle est équipée du calibre El Primero 8804, un mouvement mécanique à remontage manuel constitué de 308 composants. L'une de ses particularités réside dans l'ajout d'un module gyroscopique breveté de «Gravity Control», qui permet d'annuler les effets de l'attraction terrestre sur la marche de la montre. Celui-ci est mis en avant à 6 h.

Le garde-temps offre également les fonctions heures et minutes excentrées à 12 h, petite seconde positionnée à 9 h, et l'indication de la réserve de marche située à 3 h. Il dispose en outre d'une autonomie de plus de 50 heures et est étanche à 30 mètres.

L'Academy Christophe Colomb Tribute to Cohiba est livrée dans un écrin-humidor en bois, qui peut être transformé en coffret à cigarettes.