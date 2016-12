Sentir bon, c'est bon pour la confiance

Allyson Gourdon Déchaux 04-10-2016 | 10h38

Une ambiance Far West, un criminel au chapeau de cowboy et un justicier plein de confiance en lui: tous les ingrédients sont réunis dans la campagne Desperado d’Old Spice pour en faire un nouveau succès de la compagnie.

Présent sur le marché des produits de beauté masculin depuis bientôt 80 ans, Old Spice s’est taillé une place de choix depuis son rachat par Procter&Gamble. En jouant la carte de l’humour dans chacune de ses campagnes publicitaires, Old Spice a rejoint le rang des favoris auprès de la gent masculine.

À l’occasion du lancement de Desperado, Canoe.ca a passé quelques jours dans un ranch du Colorado avec l’équipe qui se cache derrière les produits ainsi que le nouvel homme Old Spice: Alberto Cardenas. Une excursion digne d’une campagne publicitaire.

«Ils m’ont senti avant de m’offrir le poste»

Alberto Cardenas est le premier latino-américain à tenir un rôle dans les campagnes Old Spice. «C’est un grand honneur pour moi», a confié l’homme en entrevue au ranch C Lazy U, à Granby au Colorado. À ses yeux, cette campagne est son meilleur travail à ce jour. Alberto dit avoir ressenti une certaine pression pour ce rôle, mais il était très heureux de prouver à l’échelle internationale que «les latinos aussi peuvent être les héros».

Lors de l’audition, les responsables du casting lui ont posé la question ultime: «Quel déodorant utilisez-vous?» Il portait Old Spice, et c’est le cas aussi sa vie de tous les jours, assure-t-il. Alberto pense encore que cela a joué en sa faveur.

La campagne publicitaire de Desperado (voir la vidéo ci-dessus et la seconde ci-dessous) met en scène Alberto Cardenas comme un justicier du Far West. Tournée sur deux jours, les publicités ont obligé Alberto à prendre des cours d’équitation, qui lui ont de nouveau été utiles lors de cette excursion au Colorado.

Le but d’Old Spice était de créer une pub digne des films hollywoodiens. Filmée dans la ferme de John Wayne, à Durango au Mexique, Steve Ayson (gagnant d’un Oscar) et Robert Elswit ont relevé le défi de mener ce projet à terme, avec succès.

Un public cible bien précis

Old Spice, peu importe son odeur et sa campagne, vise toujours un public très précis, particulièrement pour sa collection Red Zone: les hommes de 18 ans et plus désirant sentir bon et avoir une belle apparence.

Danny Suich, assistant à la direction de la marque, a expliqué que «les hommes en fin de puberté peuvent être mal à l’aise et sentir qu’ils n’ont pas le contrôle. Le but d’Old Spice est de les aider à prendre le contrôle de leur vie avec un produit qui leur donne une certaine confiance en eux.»

Selon Old Spice, tout commence dans la douche.

La science de l’odorat

Le sens de l’odorat est le premier qui est utilisé par l’être humain, ce qui lui donne un côté émotionnel fortement attaché aux odeurs.

Procter&Gamble, la compagnie qui a racheté Old Spice, possède une des plus grandes maisons de parfum de la planète.

Avant de valider une nouvelle fragrance, plusieurs tests sont effectués, à travers différents panels d’utilisateurs. Les odeurs de Desperado et Swagger, les deux produits de la collection Red Zone, ont été testé par plus de 1000 nez masculins. Les nouvelles collections sont planifiées plus d’un an à l’avance, afin de s’assurer qu’elles «combleront» les besoins des hommes.

Baser le tout sur l’odorat est assurément un bon pari, car selon les statistiques, 92 % des hommes interrogés lors d’un sondage admettent qu’ils sont mieux traités lorsqu’ils sentent bon. Aussi, 83 % des hommes avouent utiliser une odeur en particulier pour augmenter leur confiance en eux.

Alberto Cardenas a profité de la balade à cheval pour confirmer ce fait, en soulignant, histoire de compléter son engagement publicitaire pour Old Spice, qu’il avait hâte de se laver avec Desperado.