Puma recrute The Weeknd

04-10-2016 | 09h10

The Weeknd débarque dans l'univers de la mode en devenant le nouvel ambassadeur international et collaborateur créatif de Puma.

L'artiste récompensé aux Grammy Awards, dont le vrai nom est Abel Tesfaye, composera une collection de sneakers et de vêtements en collaboration avec l'équipementier. La ligne est décrite comme une «fusion des créations d'inspiration sportive de PUMA et de l'esthétique d'inspiration urbaine de The Weeknd». Elle sera commercialisée en 2017 sous le nom Puma x XO.

Cette nouvelle étape semble logique pour le chanteur de R&B, qui tient un rôle dans la campagne Run The Streets de la marque. Elle sera divulguée en novembre pour vanter les mérites des chaussures IGNITE evoKNIT et IGNITE Limitless, ainsi que des articles Evo Apparel.

En rejoignant la marque, The Weeknd marche sur les pas de nombreuses personnalités, comme Rihanna, devenue directrice artistique de la marque en 2014. Sa ligne Fenty x Puma a contribué à remettre la marque sous le feu des projecteurs. La starlette Kylie Jenner a aussi été recrutée par Puma pour apparaître dans la campagne Fierce d'avril 2016. Le mannequin Cara Delevingne a été au centre de la campagne Do You ce mois-ci.

The Weeknd ne chôme pas. Son prochain album sortira le 25 novembre et l'extrait Starboy, en collaboration avec Daft Punk, a ce mois-ci battu le record de nombre d'écoutes pour un titre le week-end de sa sortie.