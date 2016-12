Sur quelle partie du corps vous tatouer selon les femmes?

03-10-2016 | 13h13

Quelles sont les parties du corps des hommes que les femmes aiment voir tatouées? Le magazine GQ a fait un sondage en interne auprès de ses spécialistes féminines en style pour répondre à cette question. Elles se sont aussi exprimées sur les tatouages les plus sexy.



Voici donc le top 10 des parties du corps à préférer pour un tatouage (du mieux au pire):

1. L'avant-bras. Le dessous de préférence.

2. Le bras. L'assumer sera plus compliqué alors ne vous trompez pas!

3. Le dos. Attention, le bas du dos est plutôt réservé aux femmes.

4. Les poignets. Discret et sympa, c'est un bon compromis.

5. La poitrine. Idéal pour les tatouages volumineux.

6. Les phalanges. surtout si vous êtes fan de rock des années 90.

7. Les mollets. Un endroit qui a l'avantage d'être un des moins douloureux.

8. Les chevilles. Plébiscitées par les femmes, moins par les hommes.

9. Les jambes. Si vous êtes poilus, oubliez ça!

10. Le ventre. Le pire choix possible.

Et voilà le top 10 des tatouages jugés les plus sexy par ces dames. Cela vous permettra de guider votre choix, et peut être d'éviter de faire une grosse bêtise.

1. Le tatouage minimaliste. La simplicité est un gage de réussite.

2. Un tatouage dans une langue étrangère (que vous maitrisez, ce sera plus crédible).

3. Les animaux féroces. Même si vous l'aimez beaucoup, oubliez votre chat.

4. Les oiseaux. Un rapace sera certainement plus adapté qu'un colibri.

5. Une ancre. Classique, mais sexy.

6. Un crâne. Si vous êtes motard, c'est encore mieux.

7. Des fleurs. Seulement si vous souhaitez mettre votre sensibilité en avant, sinon, contentez-vous d'acheter des fleurs.

8. Une fille sexy. Éviter un visage de star.

9. Une lame. Attention au gore, vous êtes un guerrier, pas un méchant de film d'horreur.

10. Un cœur avec écrit «maman». Le pire tatouage à faire si vous voulez plaire à une fille célibataire.