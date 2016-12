Pour pédaler léger et chic, voici les casques tendances

03-10-2016 | 12h50

Le casque rétractable élégant

Posé sur la tête, le nouveau casque Fuga de la marque Closca ressemble au casque d'un cavalier. Mais, en plus de son look, décliné en noir et en blanc, il peut se ranger dans un sac grâce à son système rétractable. Ses trois anneaux concentriques amovibles et articulés permettent de l'aplatir comme un livre. Le système, breveté, permet ainsi de réduire le volume du casque de plus de 50 %. Cette innovation a reçu en 2015 le RedDot Prize, l'un des prix internationaux pour la conception de produits.

Le casque pliable personnalisable

Ce petit casque poids plume (480 g) de la marque française Overade affiche un design sportif et urbain. Le Plixi, une fois plié, réduit son volume par 3 (21 cm de large x 11 cm de hauteur x 16 cm). Parmi les options proposées, une visière et une petite cape de pluie en forme de bande de couleurs peuvent s'appliquer sur le casque.

Le casque branché

L'architecte japonaise Sawako Furuno, qui a fait de son nom une marque de casques à vélo, a eu l'idée de customiser ses produits avec des bombes de peinture, des autocollants et autres dessins. Les protections se retrouvent imprimés de panthère, de croco ou encore de fleurs du japon. Très léger, le casque est équipé d'une visière et de points de ventilation pour appréhender les différences de température.

Le casque haute couture

Cuir, fibres de lin, vernis anti-rayures... on oserait à peine les mettre sur la tête. Loin de la performance sportive, les casques signés Egide, déperlant et anti UV, sont des objets de luxe. Les finitions sont celles de la maroquinerie de haute qualité.