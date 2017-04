Une bière spéciale 375e de Montréal

10-04-2017 | 15h26

Brasseurs du Monde vient de mettre en marché une édition spéciale de la Célébrante, une blonde pleine de douceur, en l'honneur du 375e anniversaire de Montréal.

La microbrasserie a utilisé des levures de champagne, et conseille d'ailleurs de la servir dans des verres à champagne. «Elle est un peu amère et offre des saveurs de miel, de poire, d'orange et de citron», précise-t-elle.

La Célébrante se présente au format 500 ml et est vendue dans tous les points de vente de Brasseurs de Montréal au Québec.

L'entreprise fondée il y a 6 ans a souhaité par la même occasion «souligner la contribution des immigrants au développement de Montréal au fil des siècles». Ainsi, 0,25 $ sera reversé pour chaque bouteille vendue à l'organisme PROMIS qui vient en aide aux nouveaux arrivants dans la métropole.

«Nous invitons tous les amateurs de bière à découvrir cette bière de célébration, tout en faisant une bonne action», a dit Gilles Dubé, président-directeur général chez Brasseurs du Monde, insistant sur le fait qu'il était important pour lui aussi de «contribuer à la communauté».