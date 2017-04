Semaine du macaroni au fromage: en voici 5 décadents à découvrir!

Caroline Lévesque 04-04-2017 | 15h51

À l’occasion de la Semaine du Mac and cheese, le célèbre plat de macaronis au fromage est honoré dans une quarantaine de restaurants montréalais. Voici cinq plats revisités que nous vous recommandons d'essayer en fermant les yeux sur le gras, pour une fois.

- Les Sœurs Grises

Fait de fromage Louis d’Or (au lait cru), le macaroni du bistro Les Sœurs Grises est enrobé d’une panure de Doritos et de Fritos, amenant un caractère décadent au plat. Le tout, croustillant, est servi sur un lit de chili maison aux piments chipotlé et brisquette de boeuf fumé maison et effiloché. «La portion est assez généreuse, en masse pour se sentir coupable et aller faire deux heures de tapis au gym le lendemain», a lancé à la blague le chef, Pierre-Luc Lavoie, qui décrit sa recette comme un «hommage au savoir-faire des fromages québécois, marié à la culture populaire».

32, rue McGill, station Square-Victoria-OACI

- Wienstein & Gavino's

Le macaroni au fromage de Wienstein & Gavino's est une inspiration de la nourriture du Sud des États-Unis. Fait de jalapenos, maïs, côtes de bœuf braisées avec sauce barbecue, trois fromages dans la sauce, et l’assaisonnement Old Bay, un mélange d’épices typique de la côte est américaine, le plat est à la fois crémeux, croustillant, épicé et doux, sans oublier son aspect visuel, très coloré. «Il y a différentes textures et saveurs et c’est ce qui fait l’originalité du plat», estime le chef, Joseph Depelo.

1434, rue Crescent, station Peel ou Guy-Concordia

- Pub BreWskey

La «Mac Daddy» du Pub BeWsky est bien riche et la portion est généreuse. Le macaroni est enrobé d’une sauce au cheddar de L'Isle-aux-Grues et à la bière «Maltshake Stout», aux arômes de vanille et cacao. Le tout est accompagné de boeuf braisé à la bière, surmonté d'un crumble de saucisson BreWskey, et d’un gratin de fromage 14 Arpents en plus de Panko, une chapelure typique de la cuisine japonaise. Le plat est croustillant sur le dessus et crémeux à l’intérieur. Il s’harmonise parfaitement avec la IPA Kilogramme, la plus populaire du pub.

380, rue Saint-Paul Est, station Champ-de-Mars

- Lord William Pub

Le macaroni au fromage présenté au Lord William Pub est végétarien. Il est fait de macaronis cavatappi (en forme de tire-bouchon), avec du cheddar extra-fort de L'Isle-aux-Grues, choux-fleurs rôtis épicés, oignons caramélisés, et piments forts sautés dans la sauce. Le tout est gratiné avec une raclette de Compton, pour donner un goût de fondue au fromage. Des tortillas de maïs frites sont parsemées sur le dessus, pour ajouter un côté croustillant. «C’est sans prétention, simple, réconfortant et fait avec des aliments que tous connaissent», affirme le chef Rodrigo Marholz.

265, rue des Seigneurs, station Georges-Vanier

- Bistro Olivieri

Faits à 100 % avec des produits des artisans d’ici, le macaroni au fromage du Bistro Olivieri saura plaisir aux amateurs de viande. Il comprend de l’effiloché de queue de boeuf, du chorizo, du lardon fait maison, de la sauce Mornay fait avec un fromage fumé, un crumble d’oignons verts et le jus de la viande vient s’amalgamer au plat. Pour l’occasion, on propose comme accompagnement le «Bloody game», un Bloody Ceasar fait à base de clamato maison et un jerky de cerf. «Le goût, la texture et la présentation sont équilibrés, explique le concepteur, Selven Mooneesawmy. C’est un mac and cheese revisité et c’est de la gourmandise tout en étant gastronomique.»

5219, chemin de la Côte-des-Neiges, station Côte-des-Neiges