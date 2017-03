Vodka-Red Bull, un cocktail dangereux

28-03-2017 | 10h05

Si vous êtes amateur de vodka, vous avez forcément déjà testé le mélange vodka-redbull. L’alcool associé à une boisson énergisante permet d’éviter le coup de fatigue pour tenir jusqu’au bout de la nuit, et c’est bien là le problème. Tromper la fatigue avec de la caféine n’est pas la bonne solution puisque une étude canadienne révèle que le mélange vodka-redbull pourrait augmenter le risque de chute et de blessure.

Il serait temps de changer nos mauvaises habitudes en matière de cocktails détonants. Le Centre de recherche sur les addictions de l'Université de Victoria s’est penché sur 13 études réalisées entre 1981 et 2016 portant sur le mélange alcool et boissons énergisantes. Le résultat a été publié dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Il en ressort que la consommation d’alcool associé à une boisson énergisante augmenterait le risque de blessure et de chute par rapport à la consommation d’alcool seul.

Quand on boit de l’alcool seul, on connait d’abord un moment d’euphorie qui débouchera ensuite sur une sensation de fatigue. La seule chose qu’on veut alors, c’est finir ce verre pour vite aller se blottir sous la couette. Les boissons énergisantes, quant à elles, masquent la fatigue dont l’alcool est responsable pour nous inciter à veiller plus tard et donc à consommer davantage d'alcool. Audra Roemer, auteur de cette étude, précise que ce cocktail nous pousse «à adopter un comportement risqué et des pratiques de consommation plus dangereuses».

Parmi les 13 études, 3 d’entre elles suggèrent que le choix d’une vodka-redbull par rapport à un alcool seul pourrait dépendre de notre personnalité. Les personnes impulsives et ayant tendance à prendre des risques pourraient préférer l’ivresse associée à un état d’éveil procuré par le mélange alcool et boissons énergisantes. Cette recherche de sensations fortes pourrait donc également expliquer que la consommation de vodka-redbull puisse mener à des comportements dangereux comme par exemple des bagarres.

Si la fatigue se fait sentir, c’est qu’il est temps de rentrer ! Notre corps nous envoie des signaux, alors écoutons-le.