Un café où les serveuses sont presque nues

21-03-2017 | 12h58

Au Bikini Beans Espresso, un café en Arizona, les serveuses travaillent, comme son nom l'indique, en tenue très légère.

Même si cela fait grincer des dents, la propriétaire ne lâche pas son bout, assumant un parti pris féministe.

Fière de son café, Carlie Jo revendique le droit pour ses employées de travailler dans la tenue de leur choix, y compris si celle-ci doit s'apparenter à un minuscule maillot de bain et les seins à l'air.

«Partout dans le monde (sic), les femmes ont le droit de voter, d'être lesbiennes, d'être à la tête d'entreprises prospères, ou même de se porter candidates à la présidence! Nous avons le droit de travailler avec grâce, confiance et dignité, peu importe si c'est dans un costume d'affaires ou un bikini», explique-t-elle.

Les employées de l'établissement semblent également assumer pleinement le fait de travailler en lingerie.

«Nous servons du café comme chez Starbucks. La seule différence c'est que je suis en bikini, a commenté l'une des serveuses. Ce travail me permet de vivre et d'acheter ma maison et une voiture. Si faire du café en bikini me permet de faire ce que je veux, alors je suis prête à aller à l'encontre de la morale.»