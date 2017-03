Pourquoi la gueule de bois empire-t-elle avec l'âge?

20-03-2017 | 18h30

La «gueule de bois» est de plus en plus difficile à encaisser en vieillissant, pourquoi?

Les scientifiques ont encore du mal à l'expliquer, mais ils ont plusieurs théories sur le sujet.

- Théorie 1: Les enzymes du foie sont moins nombreuses.

Quand on boit un verre, les enzymes présentes dans notre foie vont se charger d’éliminer l’alcool considéré comme une substance toxique. Pour arriver à ce résultat, le chemin est long. Les enzymes transforment d’abord l’éthanol contenu dans l’alcool en acétaldéhyde qui va ensuite être changé en acétate pour finir par être converti en dioxyde de carbone ou en eau. Plus on vieillit, plus le taux d’enzymes diminue, ce qui retarde le mécanisme d’élimination et permet donc aux toxines de rester un peu plus longtemps dans notre organisme.

- Théorie 2: Le corps récupère moins bien.

Avec l’âge, le corps a besoin de plus de temps pour se remettre de n’importe quel traumatisme, y compris l'ébriété. Nos fonctions neuronales et notre système immunitaire sont affaiblis, ce qui veut dire qu’ils mettent plus de temps à se rétablir. En d’autres termes, le corps ne guérit plus aussi vite qu’avant.

Théorie 3: on a moins de temps pour nous.

Votre vie est a priori plus remplie aujourd’hui que lorsque vous aviez 20 ans. Plus le temps de larver pour se remettre d'un lendemain de veille au fond du lit.

Théorie 4: Médicaments et alcool ne font pas bon ménage.

Plus on vieillit, plus nous sommes sujets à être sous traitement pour soigner nos petits ou gros bobos. Et une chose qu’on a tendance à oublier, c’est que médicament et alcool ne vont pas bien ensemble.

Théorie 5: On n’accepte pas le temps qui passe

Vous n’assumez pas de vieillir et essayer de mener le même train de vie que lorsque vous aviez 20 ou 30 ans. D’après une étude menée par Redemption au Royaume-Uni, ce sont les personnes âgées de 29 ans qui ont le plus de risques de se confronter à une gueule de bois sévère car elles conservent les mêmes habitudes de consommation d’alcool que quand elles étaient plus jeunes.

La règle à respecter sera toujours celle de la modération, pour ne pas regretter lorsqu'il est «trop tard».