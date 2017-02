7 astuces de pro pour réussir vos cocktails

01-02-2017 | 15h25

Amateurs de cocktails, voici sept trucs tout bêtes de mixologues qui vous permettront de vous démarquer lorsque vous recevrez:

1. Déblayer le congélateur

Pour ne pas dénaturer votre cocktail, mieux vaut ne pas avoir trop de choses dans le congélateur. La glace pourrait en effet prendre le goût des aliments et gâcher l'équilibre des saveurs.

2. Savoir quelles bouteilles se conservent au réfrigérateur

Une fois ouverts, certains alcools se conservent moins bien à température ambiante. Ils risquent de s'oxyder et de perdre arômes et couleur, c'est notamment le cas du Vermouth. Posez la question à votre conseiller à la SAQ.

3. Bien choisir ses agrumes

De nombreux cocktails sont à base de fruits, en particulier des agrumes, il est donc important de savoir les choisir pour s'assurer de la réussite de votre préparation. Préférez-les bien fermes, lisses et avec une peau bien brillante pour faire de beaux zestes.

4. Bannir la paille coudée

Tout barman qui se respecte choisira une paille droite. Avec celles qui se plient, il y a toujours un risque que des petits zestes ou bouts de menthe se coincent dedans.

5. Opter pour de beaux verres

Le gobelet en plastique, c'est pratique et écoresponsable dans les festivals, mais si vous êtes chez vous, ça a quand même moins d'allure qu'un vrai verre. Et puis, selon ce qu'on boit, on ne va pas choisir les mêmes formes.

6. Bien rafraîchir votre cocktail

Pour un cocktail à la température parfaite, guettez le moment où le givre s'installe sur les parois. Ce sera alors le bon moment pour les ouvrir.

7. Limiter les amers

Ajouter une touche amère à un cocktail, ça peut être très agréable, mais il ne faut pas en abuser, au risque de masquer toutes les autres saveurs.