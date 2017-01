Semaine de la poutine: essayez la 14 heures!

31-01-2017 | 14h34

C'est la Semaine de la poutine au Québec. Jusqu'au 7 février, une centaine de chefs au Québec proposent dans leur resto une variation créative du traditionnel frites-fromage en grain-sauce brune. Canoe.ca en a dégusté quelques-unes. Nous vous recommandons ce mardi la 14 heures.

Si vous aimez l'ambiance des saloons américains et la viande fumée, allez donc faire un tour au RUBS American BBQ, sur la rue Prince-Arthur à Montréal. Vous serez peut-être accueillis chaleureusement par Jimmy, qui saura vous donner le goût de commander tout ce qu'il y a sur la carte. Mais ce ne serait pas une bonne idée.

Car ici «tout est à l'américaine», s'enthousiasme le gérant. Comprendre: tout est en grande quantité. Et c'est le cas de la poutine concoctée pour l'occasion.

«On l'a appelée la 14 heures, parce que notre poitrine de bœuf passe 14 heures dans notre fumoir (au bois d'érable)», explique Jimmy. Avant cela, la viande est «massée» énergiquement avec des épices maison.

Dès la première bouchée, le fumé de la viande qui garnit le plat généreusement s'impose en bouche. Nous ne contredirons pas Jimmy: son «brisket» est savoureux.

Au sommet de la poutine, également composée de frites de patates russet et de fromage en grain crémeux, on retrouve les délicieux oignons frits, cuisinés comme au Texas. Elle est arrosée du jus de la viande fumée et agrémentée de ciboulette et d'une crème d'avocat, coriandre et citron vert.

La copieuse 14 heures pourrait rester au menu à l'issue de cette semaine événement, «parce que si les clients y gouttent, ils la redemanderont», est convaincu Jimmy.

Le RUBS American BBQ a deux adresses, une à Montréal (17, rue Prince Arthur Est) et une autre à Laval (699, boulevard Curé-Labelle).