Au menu cette semaine: de la poutine en veux-tu en-voilà!

30-01-2017 | 10h12

C'est la Semaine de la poutine au Québec. Jusqu'au 7 février, de nombreux chefs proposent dans leur resto une variation créative du traditionnel frites-fromage en grain-sauce brune.

Plus de 50 restaurants à Montréal et plus d'une centaine dans l'ensemble du Québec participent à la cinquième édition de ce festival gastronomique.

Ils seront en compétition pour le Choix du Jury, qui sera décerné par un «panel de juges experts en matière de poutine», pour le prix de La plus créative, qui sera remis au restaurant présentant la poutine la plus originale, et le prix Vote populaire, pour lequel vous pouvez tous voter dès à présent en ligne.

«Lorsque nous avons commencé la Semaine de la poutine, notre mission était, et est encore, d'aider à stimuler économiquement les restaurants, par le biais de cette idée amusante, délicieuse et aventureuse», a expliqué le cofondateur Thierry Rassam.

«Puisque la poutine est un symbole international de la culture québécoise, notre but est de faire en sorte que l'édition québécoise de la Semaine de la poutine devienne un festival gastronomique reconnu mondialement, où les foodies des quatre coins du monde se rassembleront dans notre province pour prendre part à ce délicieux mouvement culturel et passer une semaine à se gaver de poutine!», ont commenté les cofondateurs de l'événement, Na'eem Adam et Thierry Rassam.

La poutine au poulet grillé du Campo

Gourmand, Canoe.ca a décidé de goûter quelques-unes d'entre elles et mettra chaque jour une création en avant

Ce lundi, nous vous suggérons la poutine du nouveau resto du groupe Ferreira, le Campo, spécialisé dans le poulet cuisiné à la portugaise.

La poutine au poulet grillé est composée de frites maison et de fromage en grain frais, de fromage portugais Sao Jorge, d'une sauce maison au poulet et de (délicieuses) chips de chouriço. Le tout est parfaitement équilibré.

Campo: 1108, boulevard Maisonneuve Ouest à Montréal