Et si vous coupiez l'alcool pendant un mois?

27-01-2017 | 12h18

Depuis 2013, le Royaume uni organise une campagne de sensibilisation à la trop grande consommation d'alcool après les Fêtes, le Dry January, suggérant aux Britanniques de cesser de boire durant tout le mois de janvier. Cette résolution serait bénéfique pour notre santé.

Faire une pause d'un mois permet à notre foie de «se reposer» et peut se traduire par une perte de poids.

«L'alcool est transformé par le foie. Si on consomme de l'alcool en grande quantité, de la graisse risque de s'installer dans le foie», a expliqué le professeur Victor Lédinghen, hépatologue à Bordeaux en France. Il a ajouté, selon des propos rapportés par Gentside, que «rapidement, on va perdre du poids, car l'alcool apporte des calories qui ne servent à rien. On retrouve un meilleur sommeil et plus d'énergie.»

Le Dry January est donc une initiative non négligeable pour notre corps, qui peut s'appliquer d'ailleurs n'importe quand dans l'année.