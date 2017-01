Voilà comment éviter la gueule de bois!

13-01-2017 | 11h17

On entend toutes sortes d'astuces pour éviter la gueule de bois les lendemains de veille, mais les meilleurs conseils resteront toujours les mêmes. Voici les trois règles incontournables à respecter pour vous réveiller comme si de rien n'était.

1. Ne pas boire à jeun:

Il est préférable de manger avant de boire, car les aliments vont ralentir le passage de l'alcool dans votre sang. Si vous buvez de l'alcool à jeun, votre alcoolémie mettra 30 minutes à atteindre son pic, contre une heure si vous êtes en plein repas.

2. Déguster:

C'est généralement la première gorgée qui est la plus intense en goût. Elle vous permet de ressentir tous les arômes. Mais, au fur et à mesure de la dégustation, les saveurs vont baisser en intensité. Il faut guetter cette baisse qui vous indique que vos papilles gustatives sont saturées et qu'il serait temps d'arrêter de boire.

3. Penser à boire de l'eau:

L'alcool déshydrate. Si une grande partie est éliminée par le foie, les reins ont également un rôle important à jouer. Or, pour fonctionner, nos organes ont besoin de beaucoup d'eau. Si vous voulez éliminer correctement l'alcool de votre organisme, pensez donc à boire de l'eau régulièrement pendant la soirée.