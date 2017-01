Une séance de sport pour ne pas payer l'addition

10-01-2017 | 13h56

Un restaurant éphémère qui ouvre ce mercredi à Londres ambitionne de contribuer à l'effort public pour que les gens soient plus actifs en imposant à ses clients de payer la note en faisant du sport.

Depuis plusieurs années déjà, les restaurateurs rivalisent d'ingéniosité pour trouver des solutions de paiement atypiques, comme faire la vaisselle ou choisir le montant de l'addition.

Le café des clubs de sport David Lloyds s'inscrit dans une politique de santé publique en extirpant les salariés de leur bureau pour qu'ils se déplacent jusqu'au restaurant. La vente à emporter est tout de même proposée, mais les consommateurs n'échapperont pas aux six minutes d'exercices physiques s'ils veulent déjeuner.

Les clients passent leur commande et doivent ensuite prendre possession d'un rameur pendant une minute, enchaîner avec une minute sur un vélo d'appartement, puis une autre sur un tapis de course.

L'entraînement se termine par des exercices de musculation traditionnels, à base de squats, de fentes et de redressements assis. L'équipe du restaurant conseille d'ailleurs d'apporter sa tenue de sport.

Côté menu, le resto baptisé «run for your bun» propose des déjeuners complets à base de protéines, de légumineuse, de légumes et de fruits.

L'adresse se situe à Covent Garden jusqu'à vendredi.