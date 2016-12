Ils ont découvert un truc pour entrer partout gratuitement

28-12-2016 | 10h08

Jusqu'où peut-on aller en portant seulement un gilet jaune de sécurité? C'est l'expérience faite par David Allegretti et son ami Sean. Ils ont tout d'abord essayé de rentrer au cinéma de leur ville. Mission réussie, et gratuitement en plus!

Ils ont ensuite testé l'entrée au zoo, avec le gilet jaune comme billet d'entrée. «Nous avions du mal à y croire tellement c'était simple», ont-ils expliqué à Vice. Les deux amis ont ensuite décidé de passer la vitesse supérieure et de rentrer gratuitement au concert de Coldplay à Melbourne. Leur gilet jaune leur a permis d'assister au spectacle et de se faire passer pour des agents de sécurité, prenant place juste devant la scène.

«Les gens ont confiance lorsqu'ils voient des uniformes. La plupart d'entre nous obéit à la parole de ceux qui portent un uniforme.», écrivent-ils dans leur article. Si pour eux l'expérience a été une réussite, il met en avant certains problèmes de sécurité...