La nouvelle bière polaire de Boréale

Martine Turenne 13-12-2016 | 11h23

Après la fameuse Boréale, Les Brasseurs du Nord viennent de lancer une nouvelle bière, la Polaire, une Pale Ale. Elle sera vendue exclusivement à la SAQ.

Cette bière arborera l'ours polaire, un animal en voie de disparition qui accompagne la micro-brasserie depuis ses débuts, il y a 30 ans, et dont l'image a été revampée.

«La SAQ nous a donné le mandat de développer une bière facile à boire, mais comme c'est à la SAQ, il fallait aussi quelque chose qui a du goût. On a donc marié les deux et on est arrivé avec cette Pale Ale», a expliqué le PDG des Brasseurs du Nord, Sébastien Paradis.

Elle sera embouteillée dans des canettes bleues de 335 ml.

La série Artisan, distribuée dans plus de 500 points de vente au Québec et servie dans de nombreux restos et bars sera aussi lancée par Les Brasseurs du Nord. Au cours de la dernière année, l'entreprise a investi quelque 5 millions $ pour agrandir ses installations et acheter des équipements pour embouteiller ses nouveaux produits.

Effervescence dans le milieu de la bière

L'édition Polaire et la série Artisan s'inscrivent dans la nouvelle stratégie d'affaires de l'entreprise, «axée sur la diversification et l'innovation», a commenté Sébastien Paradis.

«Le marché des bières de micro-brasseries est en pleine effervescence et la compétition est féroce», a-t-il ajouté. Il n'y a pas moins de 166 permis de micro-brasseries au Québec. «Ça fait du monde. Il y a beaucoup de produits dans le marché, et d'excellents. Le consommateur a un vaste choix. On se doit d'innover, tant par notre marketing que par le produit lui-même.»

Les Brasseurs du Nord (qui sont installés à Blainville, dans les Basses-Laurentides) ont 1,6 % des parts de marché au Québec, derrière les RJ (Belle Gueule, Tremblay et Saint Ambroise) et Unibroue, qui a été rachetée par la Japonaise Sapporo.

Une visibilité québécoise

La bière de micro-brasserie tend à être très régionale, selon Sébastien Paradis, d'où l'intérêt que la Polaire soit distribuée dans toutes les SAQ de la province. «Ça nous donne une visibilité partout au Québec. C'est une carte de plus dans notre jeu, au moment même où on lance notre nouvelle identité.»

Chacune des bières du groupe aura son propre «univers graphique». Boréale lance aussi un nouveau slogan, «Libère l'ours en toi ».