La bière belge au Patrimoine immatériel de l'Unesco

01-12-2016 | 13h49

La culture de la bière en Belgique et la rumba cubaine ont été sacrées au «patrimoine culturel immatériel» de l'humanité par une décision du comité ad hoc de l'Unesco réuni à Addis Abeba.

La célébration du Nouvel An le 21 mars par 12 pays (Afghanistan, Azerbaïdjan, Inde, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkménistan et Turquie), connue notamment sous le nom de «Nowruz» en Inde et Iran s'ajoute à la liste de cinq nouveaux entrants sur la liste du patrimoine culturel immatériel.

Un événement festif (Mangal Shobhajatra) créé par des étudiants au Bangladesh et les anciennes 24 périodes solaires chinoises précieuses pour les agriculteurs complètent la liste.

Avec près de 1 500 types de bière différents, «la fabrication et l'appréciation» de cette boisson «font partie du patrimoine vivant de plusieurs communautés réparties dans l'ensemble de la Belgique», avait argumenté Bruxelles.

«Cette culture joue un rôle dans leur vie quotidienne et lors des événements festifs», est-il souligné dans le communiqué de l'Unesco.

Cuba, de son côté, avait défendu l'inscription de la rumba «mélange festif de musiques et de danses», «symbole d'une société marginalisée à Cuba».

«La rumba à Cuba, avec ses chants, ses mouvements, ses gestes et sa musique, est une expression de résistance et d'estime de soi qui évoque également la grâce, la sensualité et la joie de rapprocher les individus», résume le communiqué de l'Unesco.

Le Comité de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, qui siège depuis le 28 novembre et jusqu'au 2 décembre en Éthiopie, examine les dossiers de 37 candidats à l'inscription sur sa liste «représentative» des différents types de patrimoine vivant (danse, musique, gastronomie, fêtes ou festivals...).